Dronning Sonja på skogstur sammen med innvandrerkvinner

innenriks

Torsdagens tur er et samarbeid med Den Norske Turistforening i Drammen, som har hatt stor suksess med sine turer for flerkulturelle.

– Det er veldig gøy at dronningen viser engasjement for vårt inkluderingsarbeid. Vi har de siste årene jobbet hardt for å inkludere flerkulturelle til friluftslivet, og da spesielt innvandrerkvinner som kanskje står utenfor arbeidslivet og samfunnet, sier daglig leder Simon Torgersen i DNT Drammen og Omegn.

Prosjektet flerkulturelt friluftsliv startet i 2013, og siden den gang har hundrevis av flerkulturelle deltatt på forskjellige arrangementer i regi av DNT.

Med støttebandasje på den ene armen gikk dronningen og turfølget litt over en kilometer inn til Blektjern. Der var det satt opp flere matstasjoner, og dronningen fikk smake på ulike typer mat laget av kvinnene.

Nettopp maten ble trukket fram som et viktig tema. Prosjektleder Havva Cucurkaya for flerkulturelle i DNT Drammen, sa at måten å bli integrert på i Norge, er å lære å gå på tur. Men flere av innvandrerkvinnene er ikke nødvendigvis så opptatt av brunost og pølser, mener Cucurkaya. Hun sier de heller vil integrere sin egen mat.

Torsdag fikk dronning Sonja prøve hovedsakelig tyrkisk «turmat», lam og bulgur, men hun fikk også smake iransk mat og en dessert fra Sri Lanka. Dronningen sa at hun synes maten smakte helt fantastisk, og at hun var veldig stolt av kvinnene som var ute på tur.

(©NTB)