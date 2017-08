Grande forsvarer Frp-støtten

innenriks

I en utspørring på NRK ble Grande presset på hvorfor hun samarbeider med Frp, når tall fra Bergens Tidende viser at 79 prosent av Venstre-velgerne misliker partiet.

– Vi ser at vi har fått til veldig mye bra i samarbeid med Fremskrittspartiet. Mange drev gjøn mot meg i valgkampen for fire år siden og sa «ja, det skal du få til i samarbeid med Frp?”. Ja, det har vi gjort, sier partilederen, og viser til et grønt skatteskifte og at klimautslippene går ned.

Samtidig som Grande ikke avviser å samarbeide med en ny Frp-regjering, utelukker hun samarbeid med Arbeiderpartiet – som 57 prosent av velgerne deres svarer at de liker.

– Heldigvis handler det ikke bare om hvem du liker. Det handler om hvilken politikk du får gjennomført. Det vi ser at er utfordringen med Arbeiderpartiet, er jo at de vil stoppe veldig mange av de reformene som har vært viktig for venstre, sier Grande til NRK.

