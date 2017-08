KrFs nestleder taus om flaggstriden på Sørlandet

innenriks

Ropstads far er en av seks KrF-ordførere på Sørlandet som har valgt å ikke heise regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager denne uka. Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne, Eivind Trædal, mener Ropstad burde ha en mening om at så mange KrF-kommuner sier nei til å flagge.

– Han har som førstekandidat og nestleder et spesielt ansvar for å avklare hva han synes, når partiet lokalt tar så tydelig stilling, sier Trædal til VG.

Ropstad selv svarer at han som stortingsrepresentant ikke går inn i spørsmål som avgjøres lokalt. På spørsmål om han støtter sin far, ordfører Bjørn Alfred Ropstad i Evje og Hornnes kommune, skriver han følgende i en epost til avisen:

– Jeg har også respekt for lokaldemokratiet i familien.

Ropstad sier imidlertid at han er enig Trædal som mener nazimarsjen i Kristiansand tidligere i sommer gjør at samfunnet nå må markere motstand mot slike grupper. Ropstad sier imidlertid at han regner med at Trædal ikke mener at man er positiv til nazimarsjer hvis man ikke flagger med regnbueflagg.

Fjernet flagg

Birkenes er en av 21 kommuner som valgte å heise regnbueflagget denne uka, men onsdag kveld eller natt til torsdag valgte noen å ta det ned.

– Det er veldig dumt og trist at dette har skjedd. Vi har bestemt oss for å anmelde forholdet, sier ordfører Anders Christiansen til Fædrelandsvennen.

I 17-tiden torsdag ettermiddag ble også regnbueflagget utenfor rådhuset i Lillesand fjernet.

– En mann i sort hettegenser er observert idet han firte flagget og sprang av sted, forteller ordfører Arne Thomassen til Lillesands-Posten. Han sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Grimstad snudde

Kristiansand kom imidlertid Lillesand til unnsetning, og torsdag kveld vaiet flagget igjen.

– Vi fikk det fra Kristiansand, men vi vurderte å kanskje ringe Grimstad eller Vennesla og spørre om vi kunne få deres, sier Thomassen med et glimt i øyet til Agderposten.

Men Grimstads flagg hadde de uansett måttet se langt etter. Etter at et overveldende flertall i formannskapet ønsket at kommunene skulle heise flagget, måtte ordfører Kjetil Glimsdal krype til korset.

– Jeg skjønte at det var et flertall for å gjøre det, denne gangen som et unntak, og for ikke å bli misforstått om hva vi ønsker å stå for som fellesskap i Grimstad, sier Glimsdal til Grimstad Adressetidende.

Politiet i Agder opplyser til NTB at de ønsker informasjon fra vitner til flaggfjerningene, og sier de behandler sakene på lik linje med andre skadeverk og tyverier. Ingen var torsdag kveld pågrepet.

Reagerer kraftig

Organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) sendte regnbueflagg til alle de 30 Agder-kommunene, og oppfordret ordførerne på Sørlandet til å heise det ikoniske flagget under Skeive Sørlandsdager denne uka.

Tidligere likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer på flaggtyveriene og sier alle ordførere nå må være klokkeklare på at homofili må være greit. Hun håper at kommunene som har sagt nei til å heise regnbueflagget, velger å snu.

Spesielt etter nynazistmarsjen i Kristiansand, mener hun det er viktig å mobilisere for mangfold.

– Politikere bevilger penger og lager lover, men her kan man med relativt enkle symbolske grep forandre mange menneskeliv. Å tone flagg har nærmest fått en dobbelt betydning, sier Huitfeldt til NTB.

(©NTB)