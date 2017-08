Overgrepssiktet politiker erkjenner besittelse av overgrepsmateriale

innenriks

Politikeren ble i april pågrepet og siktet for seksuelle overgrep. Det ble også funnet flere tusen bilder hos mannen, og han er også siktet for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.

– Han erkjenner å ha vært i besittelse av slikt materiale, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen, og torsdag ble fengslingsperioden forlenget med fire nye uker.

– Det gjenstår fortsatt en del etterforskning av saken, blant annet skal det tas flere avhør, sier Knutsen-Berge.

Ifølge Bergensavisen sitter mannen i kommunestyret i en kommune i Hordaland, samt i fylkesstyret i partiet han tilhører. Det yngste barnet han er siktet for å ha forgrepet seg på, var i fireårsalderen da overgrepene startet. Politiet regner med å være ferdige med etterforskningen i løpet av høsten.

Avisen skriver at mannen høsten 1995 ble dømt for et seksuelt overgrep mot en 15 år gammel barnehjemsgutt, men at han slapp å sone i fengsel.

