Politiet har laget verstingliste over skoleelever i Oslo

Det bekrefter politiinspektør Janne Birgitta Stømner overfor Dagsavisen.

– Vi har utarbeidet en oversikt på mellom 30–40 unge gjengangere under 18 år som er registrert hos politiet med fire straffesaker eller mer, sier Stømner, som leder for Ny felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Felles for nesten alle de unge kriminelle er at de denne høsten tar fatt på et nytt skoleår på videregående skoler i Oslo

– Det er første gang vi har laget en slik oversikt, som har vært relativt arbeidskrevende for oss. Bakgrunnen er at vi ser at tallet på unge gjengangere under 18 år har økt, sier hun.

Dagsavisen skriver at det er etablert et felles nettverk for samarbeid og erfaringsdeling ved skoler som opplever en opphoping av svært krevende elever. Skolene som trekkes fram er Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud, Etterstad og Kuben

Nytt i høst er det også at samtlige videregående skoler i Oslo nå har fått sin egen politikontakt.

Under et møte mellom politiet og Utdanningsetaten i Oslo kommune onsdag kom det fram at tallet på elever med kriminell bakgrunn i den videregående skolen i Oslo totalt kan ligge på mellom 50 og 60.

