Helsetilsynet: Sykehus ga uforsvarlig helsehjelp da baby døde 

Babyen døde etter at den ble stående med hodet ute under siste del av fødselen. De to jordmødrene som håndterte fødselen, var begge nyutdannede og hadde kun gått i reduserte stillinger som nattevakt. Det bidro ifølge Helsetilsynet til at de ikke gjenkjente situasjonen som risikofylt.

– Det tok derfor litt tid før de tilkalte en annen jordmor med mer erfaring. Denne jordmoren tok over forløsningen, og trakk barnet ut. Likevel gikk det for lang tid fra den farlige situasjonen oppsto til barnet ble forløst, og barnet døde, skriver tilsynet, som mener det har forekommet to brudd på spesialhelsetjenesteloven og ett brudd på helsepersonelloven i saken.

Alene i risikofylte situasjoner

Sykehuset får kritikk for å ikke ha sikret at de nyutdannede jordmødrene «ikke ble stående alene i krevende og risikofylte situasjoner».

– Vi mener at det er en nær sammenheng mellom ferdighetsnivået hos de to jordmødrene som var til stede under utdrivningen, og helsehjelpen kvinnen og barnet fikk under fødselen, opplyser Helsetilsynet.

Tilsynet mener også at kravene for journalføring ikke ble overholdt og at oppfølgingen av barnets foreldre ikke var god nok i tiden etter utskrivelsen.

Beklagelse

– Etter hendelsen har UNN kommet med en beklagelse for hvordan paret ble fulgt opp etter hendelsen, og erkjenner at sammenhengen i kontakten ikke var god nok. Som følge av hendelsen har de nå blant annet arbeidet med kompetanseheving, og har fjernet en del av nattestillingene for de nyansatte. De har lagt mer av undervisning og kompetanseheving i arbeidstiden som faste fagdager, også for nattestillinger, skriver tilsynet.

Sykehuset har også tatt grep når det gjelder journaldokumentasjonen.

