Kongelig glans over Døves kulturdager i Bergen

Døves kulturdager er et årlig kulturelt og sosialt treff for døve, tegnspråkbrukere og interesserte hørende fra hele landet. Prinsessen er Døveforbundets høye beskytter og deltok derfor på fredagens åpning av årets utgave, som altså er nummer 50.

Prinsessen ble tatt imot av Norges Døveforbunds leder Hedvig Sinnes og forbundets generalsekretær Bjørn A. Kristiansen. Hun fikk deretter en omvisning i expo-delen av arrangementet, der flere bedrifter og organisasjoner har stands, og hun besøkte blant annet firmaet Supervisuell som driver med film og tegnspråkkommunikasjon, samt Navs stand for hjelpemidler til døve.

Kulturdagene byr også på naturopplevelser som gåtur til Trolltunga, og det er langveisfarende gjester fra Singapore – hiphopdansegruppa Redeafination skal nemlig opptre. Foredrag og teatergrupper står også på tapetet, samt en fagdag som dreier seg om mental helse.

De første kulturdagene for døve ble arrangert i 1967, da Ungdomsutvalget i Norges Døveforbund satte i gang et landsomfattende kulturarrangement for døve som fikk navnet Unge Døves Kulturdager. I 1972 ble navnet endret til Døves kulturdager og har siden da blitt gjennomført hvert eneste år.

