Kripos flyttet inn i større, sikrere og hypermoderne hus

Det nye bygget på rundt 15.000 kvadratmeter i Nils Hansens vei 25 ligger riktignok på samme tomt som det gamle i Brynsalleen 6. Men om reiseveien er den samme for de ansatte, så er det store endringer på de fleste andre områder for den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Bygget ble høytidelig åpnet av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp), politidirektør Odd Reidar Humlegård og riksadvokat Tor-Aksel Busch fredag. Det nye bygget beskrives som moderne og fleksibelt og et bygg for framtiden.

Sikkerhetsnivået er betydelig oppjustert fra det gamle bygget, med blant annet flere fysiske sikringstiltak, som skuddsikker resepsjon og skall- og deteksjonssikring. Kripos' nye hjem huser en rekke spesialrom, blant annet et moderne laboratorium for datatekniske undersøkelser, skytebane, hundestall og et stort konferansesenter.

Ragnarok – det tidligere operasjonsrommet for seksjon for seksuallovbrudd – er nå flyttet fra en mørk kjeller og opp i lyset. Et stort lokale som er tiltenkt NC3 – et framtidig nasjonalt cyberkrimsenter – står på sin side tomt, men er klart for møblering og innflytting den dagen pengene til et slikt etterspurt fagmiljø kommer på plass.

