Mann (39) funnet død under vann i Vinje

Politiet fikk melding om at en mann i 30-40-årene hadde falt i vannet fra en robåt i Kvenna like nord for Møsvatn klokken 22.58.

Klokken 2 opplyste politiet at en livløs mann er funnet i vannet, og at vedkommende lå på rundt to meters dyp. Han ble funnet av overflateredningsmannskap, tvitret politiet. Mannen ble funnet i nærheten av der den savnede sist ble sett i vannflaten. Redningsaksjonen i elva er avsluttet.

Samme mann

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Vidar Aaltvedt, opplyste til NTB at politiet antar den døde mannen er samme mann som ble meldt savnet tidligere på kvelden. Mannen er 39 år og kommer fra Oslo. Politiet opplyser at pårørende er varslet.

– I Kvenna er det sterk strøm. Han ble dratt med strømmen nedover. Vi har ikke sett eller hørt noe mer til ham. Frivillige mannskaper er på stedet. Et par robåter og en motorbåt søker etter mannen, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt til NTB etter at søket hadde pågått i to timer.

To personer var i robåten da mannen falt ut. Den ene kom seg til land og varslet AMK umiddelbart.

Fremhever innsatsen

Luftambulansen og Sea King redningshelikopter klarte ikke å lande på stedet på grunn av det lave skydekket. Dykkere fra Bamble og Skien Røde Kors ble kalt inn for å delta i søket, som blir berømmet av politiet i Telemark.

– Politiet vil fremheve den innsatsen som frivillige mannskaper har gjort i denne saken. Det er personer med båt rundt Møsvatn, det er vertskapet og ansatte på Mogen turisthytte og det er Røde Kors-mannskaper fra så å si hele Telemark. De har sammen med de profesjonelle aktørene gjort en heltemodig innsats. Det var krevende å få hjelpemannskapene inn til Mogen. Uten de frivillige på stedet ville det vært umulig under de rådende værforholdene med lavt skydekke og regn, tvitret politiet.

