Solberg avviser Frps omstridte asylforslag

– Å generelt sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak er ikke regjeringens politikk, slår Solberg fast.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått mye kritikk etter at hun torsdag foreslo at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.

– Dette er et gammelt forslag fra Frp, som jeg er godt kjent med. Vi forhandlet om innvandringspolitikken i Nydalen og ble enige om regjeringens politikk på dette området. Vi ble enige om å ikke utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak, men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt, sier Solberg.

Fredag rykket Frp-leder Siv Jensen ut og forsvarte Listhaugs forslag. Hun sa at Norge må tørre å utfordre internasjonale konvensjoner for å «trygge borgerne våre mot farer».

Solberg er tydelig på at dagens praksis ikke er i strid med menneskerettighetene.

– Vi mener det er et rom for å ivareta nordmenns sikkerhet, kampen mot terror og en ansvarlig asylpolitikk innenfor menneskerettighetskonvensjonene, sier hun.

