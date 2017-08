Solberg forsvarer Listhaugs rett til å utfordre menneskerettighetene

innenriks

Solberg slår fast at det ikke er regjeringens politikk å sette alle asylsøkere med avslag eller uten avklart identitet i lukkede mottak, slik innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tok til orde for på NRK torsdag.

Samtidig forsvarer statsministeren Frp-statsråden:

– I en valgkamp må også Frp få lov til å snakke om hva som er deres primære standpunkt, sier Solberg til NTB.

– Historisk og problematisk, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Uryddighet

Hareide mener at Solberg har et problem når en statsråd med fagansvar bryter med regjeringens politikk.

– Jeg kan ikke huske i nyere tid at vi har hatt en statsråd i Justisdepartementet som tar til orde for å utfordre menneskerettighetene. Det Solberg sier, er at av og til skal vi lytte til ledelsen i Justisdepartementet, men andre ganger skal vi ikke gjøre det. Det er en ny praksis, det er krevende og det skaper uryddighet, sier Hareide til NTB.

– Hvem er det nå som fungerer som fagansvarlig statsråd? lyder KrF-lederens retoriske spørsmål.

– Tilpasse regelverket

Hareide gikk ut med en utfordring til Solberg på sin Facebook-side etter at Frp-leder Siv Jensen forsvarte Listhaug under en debatt på NRKs Politisk valgkvarter fredag morgen.

– Også Frp er svært opptatt av menneskerettigheter, men husk at mange av de internasjonale konvensjonene er laget i en annen tid. Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen blant annet.

– Et Høyre som kan leve med denne typen utspill fra en Frp-statsråd, er ikke det Høyre som vi kjenner oss igjen i. Jeg utfordrer regjeringens leder, statsminister Erna Solberg, til å slå fast at det ikke er noen som helst tvil om at regjeringen fortsatt skal holde seg til de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene, skrev Hareide.

– Ikke så rart

Solberg sier at Frp bare gjentar et standpunkt partiet har hatt i mange år. Hun henviser til forhandlingene i Nydalen etter valgseieren i 2013, som Hareide også var med på.

– Vi har sagt at vi skal ha flere lukkede mottak, men ikke utvide kretsen for hvem som skal settes i et lukket mottak. Så dette Frp-forslaget er ikke regjeringens politikk. Men at Frp i en valgkamp gjentar et standpunkt som de alltid har hatt, det synes jeg ikke er så rart, sier statsministeren til NTB.

Ny praksis

Hareide er av en helt annen oppfatning.

– Solberg åpner for en ny praksis. Til nå har vi kunnet stole på at når en statsråd med fagansvar uttaler seg, så er det på vegne av regjeringen. Men det gjelder altså ikke i denne saken, sier han.

Hareide er likevel fornøyd med hovedavklaringen fra Solberg.

– Det er bra at hun slår fast at dette ikke er regjeringens politikk. Det skulle da også bare mangle. Men jeg synes ikke det er greit at en statsråd med fagansvar uttaler seg i strid med regjeringens politikk, sier han til NTB.

(©NTB)