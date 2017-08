Ap-leder Støre advarer mot et kaldere samfunn med Solberg ved roret

innenriks

Etter to uker med den ene meningsmålingen etter den andre med Arbeiderpartiet under 30 prosent, skjerper Ap-leder Jonas Gahr Støre tonen i valgkampen.

– Nå må vi ta tilbake anstendigheten når norske politikere snakker om folk. Denne uken har integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) snakket om asylsøkere som om alle er terrorister. Ikke med rene ord, men det var det hun ville folk skulle høre. En slik tone svekker verdiene som gjør Norge til det vi er, sa Støre under et valgkamparrangement i Oslo lørdag.

– Summen av dette gjør at vi får et kaldere samfunn med mindre anstendighet. Det svekker oss som fellesskap. Statsminister Erna Solberg (H) gjør ikke noe annet enn å si at hun ikke ville ordlagt seg slik. Dette gjør oss som samfunn dårligere rustet til å møte utfordringene som ligger foran oss, sier Støre til NTB.

Høyre-nestleder Bent Høie mener at Støre går i sin egen felle:

– Dette er en type stempling av politiske motstandere som Støre selv advarte mot før valgkampen. Nå er han tydeligvis så desperat at han ikke klarer å la være, sier Høie til NTB.

