Politiet opplyser til NTB at de foreløpig vet lite om hva som har skjedd, og at de foreløpig anser dette som et redningsoppdrag.

Turisthytta ligger ved nordøstsiden av Sønstevatn på østsiden av Hardangervidda, ved Imingfjell i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

