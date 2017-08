Ny rettsrunde om ulvedrap i Trysil

innenriks

Trysil-mannens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen, mener det foreligger bevis som kan tyde på at ulven stammer fra menneskelig avl, og at den ikke er finskrussisk, slik tingretten og Rovdata har slått fast. I så fall er mannen dømt for strengt, skriver Østlendingen og VG.

– Min klient anker fordi det må gjøres ytterligere undersøkelser om ulvens opphav, sier Jakobsen til VG.

45-åringen ble 15. desember 2016 dømt til sju måneders fengsel i Sør-Østerdal tingrett for å ha skutt og drept en to år gammel hannulv i desember året før. Han ble også fradømt jaktretten i fem år, en jaktrifle ble inndratt og han måtte betale sakskostnader på 4.000 kroner.

I tingretten ble det slått fast at ulven var en immigrant fra den finskrussiske bestanden. Dette har også Rovdata kommet fram til. Dersom det kan fastslås at ulven er satt ut, og ikke tilhører en naturlig bestand, er det ikke straffeloven, men naturmangfoldsloven som benyttes. Da er strafferammen en annen.

Øyvind Øverli ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sier til Østlendingen at det er både usannsynlig og uvanlig at ulven har klart å vandre uregistrert gjennom norsksvensk reindriftsområde uten å bli felt. Øverli konkluderer i sin rapport med at den drepte ulvens oppførsel er svært forenlig med dyr som stammer fra menneskelig forvaring, noe som blir et tema når ankesaken starter 8. september.

(©NTB)