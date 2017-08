Støre går ikke ut av familieselskap om han blir statsminister

innenriks

Ap-lederen sier han vil trekke seg som styreleder og gå ut av styret i familiens investeringsselskap Femstø dersom han blir statsminister til høsten, skriver Dagens Næringsliv. Støre vil overlate styringen til sønnene sine, men vil ikke sette bort sin eierandel i selskapet, som har en egenkapital på 33,9 millioner kroner. Han beholder dermed også stemmerett på generalforsamlingen.

– For å unngå tvil om habilitet vil jeg sikre at forvaltningen blir videreført etter dagens modell mens jeg er statsminister. Det betyr at Femstø kun vil investere i brede aksjefond, sier Støre.

Professor Eivind Smith mener Ap-lederen ikke legger opp til tilstrekkelig avstand til eget selskap.

– Støre vil være tjent med å etablere tydelig og troverdig avstand. Rettslig er nok ikke dette strengt nødvendig. Men hensynet til å skape tillit til statsministeren taler sterkt for å skape slik avstand. Da er det ikke nok at han trekker seg som styreleder i familieselskapet, sier professoren i offentlig rett.

Han får støtte fra Guro Slettemark i Transparency International Norge. Hun mener det blir for nært at sønnene skal styre selskapet.

