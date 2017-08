innenriks

Både lokaltogene og togene mellom Bergen og Oslo er rammet, skriver Bergens Tidende.

– Problemet er at vi ikke får signallysene over på grønt. Lysene henger fast på rødt. Nå dirigeres togene manuelt forbi Myrdal. Alle tog går med redusert hastighet, sier pressevakt Linda-Theres Trondsen i Bane Nor.

Feilen oppsto i 9.40-tiden lørdag etter at det var blitt utført arbeid på linjen. Bane Nor kan ikke si noe om når feilen blir rettet opp og togtrafikken kan gå som normalt igjen.

