Leger frykter fastlegekrise

innenriks

Fortvilte fastleger forteller om 80-timers arbeidsuker og pasienter som venter altfor lenge på å få time, melder TV 2.

Da fastlegeordningen ble innført for 17 år siden ble 1.500 pasienter på fastlegenes liste regnet for å utgjøre ett årsverk. Men siden da har fastlegene blitt pålagt flere oppgaver, noe som reduserer tiden de kan bruke på pasientene.

Fastlegene jobber nå nesten 50 timer i uken i gjennomsnitt, og leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, forteller om fastleger som jobber mellom 60 og 80 timer i uken.

– Det som er alvorlig nå er at vi ser en tiltakende sviktende rekruttering av nye leger som skal begynne i fastlegeordningen. Jeg frykter i verste fall at det blir for få fastleger enkelte steder i Norge, at du faktisk ikke får en fastlege. Og at du eventuelt må over til nabokommunene for å få det, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at det er en krise, men er enig i at det er en uheldig utvikling at fastlegene har fått mer å gjøre og at yngre leger ikke søker seg til fastlegestillinger. Han lover derfor endringer.

(©NTB)