Bedehus over hele landet legges ned

– Bedehusene er blitt overtallige i forhold til aktivitet og interesse. Mange av husene er bygget opp i en tid hvor fritidsvaner, kommunikasjon- og bosetningsmønster var helt annerledes enn i dag, sier religionssosiolog Olav Aagedal ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning til NRK.

Han sier det er en klar nedgang i antall bedehus i Norge. I tillegg til at bedehus ikke lenger brukes, blir noen tomme fordi de erstattes av større lokaler.

Birger Økland, som for tre år siden kjøpte Foldrøy bedehus på Bømlo i Hordaland, har nå lagt bygningen ut for salg. Han har sin teori om hvorfor det blir færre bedehus i Norge.

– Jeg tror mye av årsaken er at vi har det så godt på alle måter at vi ikke lenger har bruk for en gud. Det ser slik ut i hvert fall. Kanskje man tyr til Gud hvis det blir dårlige tider igjen, sier han.

Det er rundt 3.000 bedehus i Norge i dag, ifølge Store norske leksikon, men antallet er usikkert.

