Bygger dobbelt så mange sykehjemsplasser

innenriks

Det er gitt tilsagn om tilskudd til 1.230 heldøgnsplasser, ifølge tall Kommunal Rapport har hentet inn fra Husbanken. Totalbeløpet det er gitt løfte om, var litt over 2 milliarder kroner ved utgangen av juli. Det er 138 prosent mer enn for et år siden, og det er fortsatt mye penger igjen i potten.

– Vi har fortsatt midler igjen til tilskudd til om lag 1.900 heldøgns omsorgsplasser resten av året, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken. Opprinnelig var rammen for tilskudd i år lavere enn i fjor, men i våres ga Stortinget 2,15 milliarder kroner ekstra da revidert nasjonalbudsjett ble behandlet.

Dersom hele rammen blir brukt, og det gis tilsagn til 3.130 plasser, vil det være ny rekord for ordningen, som ble innført i 2008. Den gamle rekorden er fra 2014, da det ble gitt tilsagn til 2.643 plasser.

En endring i år er at minst 20 prosent av rammen må brukes på tiltak som gir en netto økning i antall plasser. Fram til 2021 skal ordningen gradvis legges om slik at tilskudd kun kan brukes til å utvide kapasiteten, ikke oppgradere eller rehabilitere eksisterende plasser.

