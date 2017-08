Listhaugs «svenske tilstander» populært på ytterste høyrefløy

innenriks

Satsråden uttrykker frykt for hvilke følger høy innvandring og flyktningankomster kan få for velferdsstaten og samfunnet generelt. Det har hun rett til, mener Døving.

– Men at hun bevisst spiller på konspirasjonssnakket og nasjonalismen, er kritikkverdig. Hun er med på å trigge forestillingene hos dem som er redde for at deres identitet som majoritet er truet, sier seniorforskeren til NTB.

– Jeg synes det er trist med slike anklager. Jeg har gjentatte ganger tatt kategorisk avstand fra slike grumsete holdninger. I mine øyne har vi som politikere en plikt til å ta opp de reelle problemene som høy innvandring fører til, svarer Listhaug i en epost.

– Svenske tilstander er fakta, og gjentatte reportasjer fra vårt naboland viser at dette ikke er noen konspirasjon. Det er over 60 områder som det svenske politiet sier er utsatt. Noen av dem sier de selv de har mistet kontrollen over, sier hun.

Tirsdag reiser innvandrings- og integreringsministeren til Stockholm, hvor hun skal møte sin svenske kollega Helène Fritzon og besøke drabantbyen Rinkeby.

Opptatt av svenske forhold

Listhaug bruker ofte uttrykket «svenske tilstander», som også er sentralt i «konspirasjonssnakket» som Døving forsker på. Sammen med sin kollega Terje Emberland ved Holocaust-senteret er hun i ferd med å gå gjennom alternative nyhetssider og Facebook-sider som kan defineres som islamfiendtlige og ytterliggående høyreorientert. Det skjer på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

– På sidene vi har sett på, er nyhetssaker om Sverige veldig populære, saker om hvor galt det går med Sverige som har tatt inn så mange flyktninger og innvandrere og der man har vært mer åpen for ideen om et multikulturelt samfunn enn i Norge, sier Døving til NTB.

Eksempler på slike nettsider er frieord.no, der den tidligere Vigrid-lederen Thorgrim Bredesen er redaktør, og 24avisen.com.

Listhaug populær

En titt på de ulike nettsidene og Facebook-gruppene tyder på at mange i det ytterliggående miljøet av innvandringsmotstandere og konspirasjonsteoretikere har lite til overs for Frp generelt, men er begeistret for Listhaug.

– Jeg bestemmer ikke hvem som støtter meg. Jeg tar avstand fra alle former for ekstremisme, enten det er rasisme, islamisme eller nynazisme, sier Listhaug.

Hun viser til en meningsmåling fra august i fjor der 59 prosent svarte at hun gjør en god jobb med å håndtere innvandring.

– Det viser med all tydelighet at det er helt vanlige folk, og ikke bare ytterliggående, som ønsker en streng asyl- og innvandringspolitikk og kontroll med grensene, sier hun.

En ferskere måling, fra mars, viste at bare 36,2 prosent mente at regjeringen gjør en god jobb på feltet.

Sammensvergelse

Mange som ytrer seg på sidene Døving forsker på, ser på flyktningankomster særlig fra muslimske land, som en sammensvergelse. Muslimene ansees å inngå i en hemmelig plan om å ta over Europa, gjerne i ledtog med partier på venstresiden. De har en villet plan om å undergrave vestlig kultur. Å framstille muslimer som voldelige er en del av bevisførselen, ifølge seniorforskeren.

– Når de refererer til Sverige er det med en mistenksomhet om at politikerne skjuler noe. Det kan være kriminalitetsstatistikk, det reelle antall flyktninger som kommer eller at de som kommer bærer på farlige virus, sier Døving.

Anklager om at kriminalitet begått av minoriteter blir forsøkt skjult, er ikke uten rot i virkeligheten. Både i Sverige og Tyskland har politi og medier blitt kritisert for å legge lokk på tilfeller av overgrep, trakassering og ran begått av asylsøkere og menn med minoritetsbakgrunn.

Det er likevel ikke diskusjoner om problemer som vold og kriminalitet som utgjør konspirasjonssnakket. Det er tanken om en «villethet» som gjør forskjellen. Ideen om at Arbeiderpartiet ser seg tjent med høy innvandring fordi det øker deres velgermasse, er en del av dette.

I Stokholm skal Listhaug møte samfunnsøkonomen Tino Sanandaji, som blant annet har kritisert manglende åpenhet om kriminalitet blant innvandrere.

