Mann tiltalt for drapsforsøk etter knivstikking i Hedmark

Angrepet skjedde i Storgata i Moelv 8. desember i fjor. Ifølge tiltalen sa mannen til kvinnen at han skulle drepe henne før han stakk henne flere steder på kroppen, skriver Hamar Arbeiderblad. Hun ble funnet av forbipasserende like ved Kilde skole i Moelv.

Et av knivstikkene gikk fem og en halv centimeter inn i buken med retning mot hjertet, og kvinnen lå til behandling på sykehus i over en måned etter hendelsen.

Både fornærmede og den tiltalte mannen er fra Somalia. Politiet har tidligere uttalt at de to kjente hverandre fra før. Mannen var bosatt på et asylmottak da voldsepisoden skjedde.

Det er satt av tre dager i slutten av september til behandling av saken i Hedmarken tingrett.

