Nesten fire av ti villige til å betale mer skatt for å sikre velferden

innenriks

35 prosent av de spurte mener redusert skatt er veien å gå, mens 22 prosent ikke kjøper noen av de to argumentene eller mener at skattenivået bør være uendret. De siste 5 prosentene sier de ikke er sikre, viser målingen som er utført av Respons Analyse for Bergens Tidende.

Avisen har gitt de spurte valget mellom to alternativer, med tilhørende premisser: venstresidens hovedargument om høyere skatt for fortsatt velferd mot høyresidens argument om at lavere skatt vil skape jobber og få fart på økonomien.

– Dette viser at velgerne vet hva som er viktig i samfunnet. Min holdning er at skattene skal være så lave som mulig, og så høye som nødvendig. Jeg leser meningsmålingen slik at folk er villig til å bære en større bør om pengene går til å sikre velferdsstaten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

SVs Audun Lysbakken mener resultatet viser at høyresiden «har mislyktes totalt» med budskapet om at skattelette er bra for alle. Høyre-leder Erna Solberg mener derimot at venstresiden ikke skjønner at «velferden bygges av jobber, ikke av høyere skatter».

(©NTB)