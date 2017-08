innenriks

Et vitne Romerikes Blad har snakket med forteller at det er fem-seks politibiler på stedet og at et helikopter sirkler i området.

Avisens folk på stedet opplyser at politiet er i gang med å sperre av et hus og at en hundepatrulje gjør søk i området.

– Vi har en hendelse i Feiring. I denne forbindelse vil vi komme tilbake med flere opplysninger kl. 10.00, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Romerike politidistrikt får bistand av Innlandet politidistrikt i aksjonen, ifølge VG.

(©NTB)