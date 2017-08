Oslo Børs faller en kvart prosent

innenriks

Omsetningen mandag var lav, bare 2,62 milliarder kroner.

De fleste av de mest omsatte selskapene mandag falt i verdi. Et unntak var DNB, som økte med 0,2 prosent. Telenor sto på stedet hvil, det samme gjorde Sparebank 1 SR-Bank.

Vinneren mandag ble seismikkselskapet PGS, som økte 2,2 prosent, men selskapet er nede på 14. plass på omsetningslisten blant selskapene som er med i hovedindeksen.

Mest omsatt mandag er DNO, som faller 0,5 prosent. Marine Harvest på andreplass faller like mye. Taperen blant de mest omsatte er Norsk Hydro som faller 1,3 prosent.

De toneangivende børsene i Europa falt svakt mandag. CAC 40 i Paris falt en halv prosent. DAX 30 i Frankfurt falt med 0,4 prosent. FTSE 100 i London sto nesten stille med et fall på 0,1 prosent.

Oljeprisen falt noe mandag, men er fortsatt på den riktige siden av 50 dollar.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,7 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 48,2 dollar fatet.

(©NTB)