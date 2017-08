Søviknes må stå over valgkamparrangement

innenriks

TV 2 meldte mandag at olje- og energiministeren Søviknes legges inn på sykehus tirsdag, hvor han ifølge kanalen skal utredes for blodpropp. TV 2 meldte først at Søviknes hadde fått flyforbud og var ute resten av valgkampen. Det er senere rettet til at statsråden kun måtte avlyse ett arrangement.

Statssekretær Christian E. Haugen i Olje- og energidepartementet sier til NTB at Søviknes kun skal inn til en kontrolltime på Haukeland universitetssjukehus for å se at alt går som det skal etter at han tidligere i sommer brakk ankelen.

– Han skal ikke legges inn, og han har ikke fått flyforbud. Han har hatt fullt program i Bergen mandag, og han skal til Harstad på onsdag, sier Haugen.

Søviknes selv skriver på Facebook at han verken har fått flyforbud eller konstatert blodpropp.

Tidligere i sommer skadet statsråden ankelen i et danseuhell på oljeglatt underlag. Han var først forespeilet seks uker med gips og krykker, men 7. august kunne legene konstatere at skaden var verre enn først antatt. Det ble da klart at statstråden måtte opereres.

(©NTB)