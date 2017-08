Ørjasæters avgang fra Kringkastingsrådet kritiseres

innenriks

Ørjasæter likte dårlig at klagestormen rådet fikk på programmet «Faten tar valget» ble omtalt og debattert uten at klagene var behandlet ennå. Afshan Rafiq, rådsmedlem og tidligere stortingsrepresentant for Høyre, sier derimot til Klassekampen at omtalen var selvsagt. Hun sier kringkastingssjefen ikke kunne ventet med å uttale seg i saken til neste møte i Kringkastingsrådet, som er 14. september, hadde funnet sted.

– I de snart åtte årene jeg har sittet i rådet, har det ikke vært uvanlig at kringkastingssjefen eller andre i redaksjonsledelsen har svart på kritikken som har kommet inn til rådet i offentligheten før de er behandlet, sier Rafiq.

Medieprofessor Sigurd Allern betegner det som spesielt at Ørjasæter fratrer på grunn av NRKs forhåndsomtale de mer enn 5.500 klagesakene. Leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, synes det ville vært oppsiktsvekkende dersom kringkastingssjefen ikke kunne delta aktivt i debatten om hijabklager mot NRKs programmer.

Et annet rådsmedlem, tidligere Høyre-ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth, mener Ørjasæter burde blitt i rådet og tatt debatten videre der.

