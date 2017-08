Dobbeltdrapstiltalt sier han ikke husker hvordan skuddene falt

innenriks

Dobbeltdrapstiltalte Bengt Ronald Hansen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett tirsdag. I tingretten ble han dømt til 21 års fengsel.

– Jeg synes det i all hovedsak har vært en gjentakelse av det som har kommet fram tidigere, sier aktor Tobias Lindquist til NTB etter at retten tok pause til lunsj.

60-åringen er tiltalt for å ha drept sin thailandske kone Pimsiri Songngam (37) og hennes 12 år gamle sønn, Petchngam Songngam, kalt Belt. De to ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.

Hansen har innrømmet at det må ha vært han som begikk drapene, men han har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.

– Husker ikke

I retten tirsdag forklarte Hansen at kona og stesønnen var ute av huset på dagen den 28. august, men kom tilbake rundt klokka 21–22. Da hadde de begynt å pakke, ettersom de skulle flytte ut dagen etter.

Hansen forklarer at han må ha sovnet, men våknet tidlig på morgenen den 29. august. Da så han at kona hadde pakket ned noen krystallglass han hadde fått av moren.

Da gikk han ned i boden og hentet og ladet hagla. Etter å ha kommet opp i leiligheten igjen, satte han seg på sofaen, før han etter en stund gikk inn på soverommet der kona og stesønnen sov.

Han har sagt at han gikk for å hente hagla i den hensikt å skremme kona. I retten tirsdag sa han at han ikke skjønner hvorfor han ladet hagla.

60-åringen ble selv alvorlig skadd etter å ha rettet hagla mot seg selv.

Gjennomgang

Dommeren spurte Hansen om han, etter å ha hørt bevisførselen i tingretten og lest dommen, har noen tanker om hva har skjedd.

– Jeg har lurt på det hver dag. Hva skjedde, hvordan skjedde det. Jeg har dessverre ikke noe svar på det, svarte Hansen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Stein Rønning, vil ifølge NRK be om frifinnelse for sin klient.

Hansen ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene, som ble begått i familiens hjem i Kirkenes. Han anket på stedet.

60-åringen har hevdet at han ikke mente å drepe kona. Dommerne i tingretten festet ikke lit til mannens forklaring om at han bare ville skremme henne ved hjelp av hagla.

– Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i tingrettens dom.

Krisesenter

Hansen og kona giftet seg i 2013. Forholdet mellom de to hadde vært preget av konflikt de siste par årene. 60-åringen hadde spillegjeld og en anstrengt økonomi. Pimsiri var også misfornøyd med tiltaltes alkoholmisbruk og at han ikke var i arbeid.

Tiltalte har forklart at han ville ut av ekteskapet og hadde bedt kona om å flytte ut. Drapene skjedde dagen før kona og stesønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.

