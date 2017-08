Fire ukers varetekt for drapssiktet ektemann 

innenriks

Politiadvokat Guro Holm Hansen opplyser at to av ukene er med brev- og besøksforbud. Politiet hadde bedt om fire uker.

Fengslingen gjennomføres ved såkalt kontorforretning i Nedre Romerike tingrett. Det innebærer at den siktede ikke trenger å være til stede.

Kvinnen i slutten av 60-årene ble funnet død i ekteparets bolig i Feiring i Akershus tidlig mandag morgen. Ektemannen, som er på samme alder, ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon som varte i flere timer.

– Vi gjennomførte et kort avhør av den siktede ektemannen i går ettermiddag. Han har forklart seg om hendelsen, men detaljene i dette ønsker vi ikke å gå ut med nå. Han har imidlertid erkjent straffskyld for forsettlig drap. Siktede vil bli avhørt igjen på et senere tidspunkt, sier politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt.

Tilbakeholdne med info

Politiet opplyser at de mener å kjenne til hendelsesforløpet i saken, men at det er for tidlig å si noe om et eventuelt motiv. De vil heller ikke si noe om dødsårsaken.

– Vi vil styre informasjonen i denne saken, både av hensyn til etterforskningen og til pårørende, som vi prøver å ivareta, sier Hansen.

Ekteparet hadde to felles barn.

Aksjon

Mannen ble pågrepet i et skogholt i nærheten av boligen etter en omfattende politiaksjon mandag. Aksjonen ble satt i gang etter at kvinnen ble funnet død, og i flere timer visste politiet ikke hvor ektemannen befant seg.

Den første meldingen om saken fikk de klokka 5.55. Et stort område ble sperret av, og væpnet politi gjennomsøkte omgivelsene. Til slutt ble mannen funnet utenfor sperringene rundt klokka 11.30.

