Norske tilstander i Rinkeby

Anklagene hagler om at innvandrings- og integreringsministeres besøk i Stockholm tirsdag ikke var noen studietur, men et rent valgkampstunt med den utsatte bydelen Rinkeby som kulisse.

Den svenske migrasjonsministeren Heléne Fritzon avlyste overraskende et møte med Listhaug bare noen timer før det skulle finne sted.

Hevder Norge advarte

Ifølge svenske Aftonbladet skal noen fra den norske regjeringen på forhånd ha advart svenske myndigheter om at reisen hadde et annet formål enn det som var forutsatt. Det skal også ha blitt framsatt en beklagelse, og gitt uttrykk for at Listhaug ikke opptrådte på vegne av regjeringen.

– Det kjenner jeg ikke til, så det har jeg ikke noen kommentar til, sier Listhaug til NTB.

Den påståtte kontakten tilbakevises av Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor. Fra UD blir det fremholdt at de tvert om har bistått i forkant av besøket.

På spørsmål om hun ikke har vært oppriktig om hensikten med turen, svarer Listhaug:

– Hensikten min med besøket er å forstå hvordan utviklingen her har vært, og hva vi kan lære av Sverige for å få kontroll på situasjonen i Norge. Det står fremdeles ved lag.

Solberg: – Sylvi må passe på

Men selv sjefen hennes, statsminister Erna Solberg (H), antyder at det er vanskelig for en statsråd å stikke av fra en norsk valgkampinnspurt.

– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, så er det for å illustrere deler av politikken man står for. Så må Sylvi passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier, sier Solberg til VG.

Den testen besto hun ikke, mener Stockholms byrådsleder Karin Wanngård.

– Listhaug valgte å bruke vår gjestfrihet til å gjøre populistiske og usanne poenger til den norske valgkampen. Det gjør meg skuffet og sint, og jeg synes Listhaug skylder Stockholm-beboerne en unnskyldning, skriver hun ifølge VG i en pressemelding.

Støre: Svak Solberg

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer Solberg for svak styring når hun lar Listhaugs «splitt og hersk-retorikk» passere.

– Dette er Listhaug i kjent stil. Hun sier hun er i Sverige for å lære, men alle skjønner at hun er der for å skremme. Vi har ikke noe Rinkeby i Norge. Vi kommer aldri til å få noe Rinkeby i Norge, sier Støre til Dagbladet.

Også Venstres Abid Raja mener Listhaug vil skremme norske velgere med «problemer vi ikke har».

– Misvisende

Fritzon omtaler besøket som en del av den norske valgkampen. Hun reagerer på Listhaugs beskrivelse av situasjonen i svenske forsteder.

– Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-soner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Fritzon til VG.

Listhaug presiserte senere på dagen at uttrykket no go-soner som hentet fra en norsk politirapport. Svensk politi omtaler Rinkeby som et av et tjuetalls «svært utsatte områder».

Spasertur på torget

Dagen startet med et møte med den svensk politisjefen Dan Eliasson, der Listhaug fikk en gjennomgang av politiets arbeid i de utsatte områdene.

Svensk politi var også til stede, dog diskret i sivil, da Listhaug på ettermiddagen reiste til det mye omtalte forstadsområdet nord i Stockholm for å se «svenske tilstander» på nært hold.

Noen av beboerne NTB snakket med på torget ga tydelig uttrykk for at det er problemer å ta tak i. Andre likte dårlig at hun setter nabolaget deres i så dårlig lys. Salah Hassan er blant dem.

– Det er bra å prøve å ikke spre negative rykter om området. Det bor vanlige folk her, sa han til Listhaug.

Men Listhaug fastholdt at reisen ikke har endret hennes syn på «svenske tilstander»:

– Nei, det har gitt meg input for hvor viktig det er at vi setter inn innsatsen tidlig når ting utvikler seg litt negativt i noen deler av Oslo, sier hun.

