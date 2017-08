Oslo Børs faller videre

innenriks

Omsetningen økte imidlertid til 4,17 milliarder kroner, som er 1,5 milliarder mer enn mandag.

De fleste av de mest omsatte selskapene mandag falt i verdi. Statoil som var mest omsatt, falt 1 prosent. Yara ble taperen med et fall på 2,4 prosent, fulgt av Golden Ocean Group som faller 2,3 prosent. Oppdrettsselskapet Bakkafrost falt 1,9 prosent.

Vinnerne var DNO som økte 2,6 prosent etter å ha toppet omsetningslisten mandag. Tirsdag er selskapet nede på fjerdeplass på listen med en omsetning på 305 millioner kroner. XXL øker med 2,8 prosent, men er bare omsatt for 50 millioner kroner.

De toneangivende børsene i Europa falt alle markert. CAC 40 i Paris falt en prosent. DAX 30 i Frankfurt falt med 1,6 prosent og FTSE 100 i London gikk ned 0,9 prosent.

Oljeprisen styrket seg noe tirsdag og har flere ganger vært over 52 dollar fatet. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,8 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 48,3 dollar fatet.

(©NTB)