Regjeringen vil bygge ny klinikk på Radiumhospitalet

innenriks

Det kunngjorde helseminister Bent Høie (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) tirsdag foran Radiumhospitalets gamle hovedinngang fra 1929.

En gledens dag, mener de to ministrene.

– Jeg er glad for at vi beholder Radiumhospitalet og at vi nå starter byggingen av en nytt klinikkbygg som pasienter og ansatte fortjener, sier Høie.

Løfte fra 2013

Fremskrittspartiet lovet allerede i valgkampen i 2013 å få et nytt bygg på plass på Radiumhospitalet, der flere av bygningene er nedslitt og har et betydelig oppgraderingsbehov. Den eldste bygningen er fra 1928, og det nyeste bygget er fra 2009.

– Jeg er ikke stolt av forfallet på Radiumhospitalet. Men med et nytt klinikkbygg kan vi få til et verdensledende kreftmiljø, sier Jensen.

Diskusjonen om hva som skal skje med Radiumhospitalet har pågått i årevis, og først i juni i fjor ble det endelig besluttet å beholde dagens sykehusstruktur. Dermed var det kort vei til å vedta byggingen av den nye klinikken.

Bygget har en kostnadsramme på i alt 3,1 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 2018 som legges fram i oktober, vil regjeringen fremme forslag om en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene. Helse sør-øst skal dekke resten av utgiftene.

Kjempet lenge

Byggestart for det 16.000 kvadratmeter store bygget skal starte i 2019, og klinikken skal etter planen stå klart i 2022.

– Vi har lenge kjempet for dette, sier leder i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. Hun takker regjeringen for å legge pengene på bordet.

– Dette er å sette pasienten i sentrum – på ordentlig. Radiumhospitalet vil nå bli unikt i Norden og et lokomotiv for all kreftbehandling i Norge, slår hun fast.

(©NTB)