Svensk minister avlyser Listhaug-møte: – Hun sprer misvisende informasjon

innenriks

Tirsdag morgen overrasket Fritzon ved å avlyse det planlagte møtet med den norske innvandrings- og integreringsministeren i Stockholm i siste liten. Overfor VG begrunner hun avgjørelsen:

– Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-soner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Fritzon.

Hun understreker at hun gjerne treffer Listhaug etter valget, men at hun ikke vil være del av «denne kampanjen».

Overrasket

Listhaug har forklart at hun er i Sverige for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere. Møtet med den svenske ministeren har vært planlagt i flere uker, og Listhaug var selv overrasket over avlysningen.

– Dere må spørre ministeren om hva som er grunnen, men jeg vet selv at det kan oppstå uforutsette ting, sa Listhaug til norske journalister, da hun tirsdag formiddag ankom politihuset i Stockholm. Dette var før hennes svenske kollega hadde gitt noen begrunnelse for avlysningen.

På politihuset i Stockholm møtte Listhaug politisjef Dan Eliasson som ga henne en gjennomgang av det politiet omtaler som utsatte områder. Blant dem er Rinkeby, som statsråden skal besøke senere på dagen.

– Relevant

Sylvi Listhaug avviser at hun bruker forstaden Rinkeby som en kulisse i valgkampen, slik Venstre-politiker Abid Raja hevder overfor NRK.

– Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, sier hun.

Listhaug har i lang tid advart mot det hun kaller svenske tilstander i Norge, en henvisning til kriminalitet, vold og uro i storbyforsteder der politiet innrømmer at de strever med å ha, eller mangler, kontroll. Likevel mener hun altså at hun har noe å lære av å besøke Stockholm og Rinkeby.

– Vi må se forholdene, snakke med dem som jobber her, politiet og integreringstiltak, finne ut hva som gikk galt, men også plukke opp hvis det er ting som har fungert godt.

Etter planen inneholder Sverige-besøket også et møte med den kurdisk-svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji, en kjent kritiker av den svenske innvandringspolitikken.

– Bommer totalt

Listhaugs reise til Stockholm midt i valgkampen har vært omstridt. Venstres Abid Raja gikk tirsdag morgen ut i NRK og hevdet Listhaug bommer totalt med «studiebesøket».

– Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sier han.

Listhaug sier hun er opptatt av å sikre en ikke-sosialistisk valgseier.

– Det trenger Norge. Vi trenger ikke et rødgrønt eksperiment med Rødt på vippen som vil ha 20.000 flyktninger i året, som vil åpne opp for en større asylinnvandring, eller MDG som vil reversere alle innstramminger, eller SV som kalte Sverige for et lys i Europa i 2015. Det er en viktig del av jobben, og da er det ytterst relevant å være her i Sverige, sier hun.

