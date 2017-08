Svensk minister avlyser besøk med Listhaug

innenriks

Politisk rådgiver Espen Teigen for Listhaug bekrefter overfor NTB at møtet med Fritzon i Stockholm er avlyst. Han sier at møtet har vært avtalt i en god stund.

Foreløpig har den svenske ministeren ikke kommet med noen begrunnelse for avlysningen. Det har vært uenighet med svenske myndigheter om presseopplegget i forbindelse med besøket, men det er usikkert om avlysningen har sammenheng med dette.

Listhaug sier til NRK at hun ikke har fått noen begrunnelse og sier hun synes det er underlig at møtet ble avlyst i og med at de hadde en klar avtale.

Vil lære av svenskene

Resten av programmet for Listhaugs Sverige-besøk kommer trolig til å gå som planlagt. Hun er i nabolandet for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.

– Sverige har tatt imot mange flere flyktninger og asylsøkere enn Norge. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er opptatt av å lære av svenskene. Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet, skrev departementet da besøket ble kunngjort i forrige uke.

Etter planen inneholder Sverige-besøket også et møte med den kurdisk-svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji, en kjent kritiker av den svenske innvandringspolitikken.

– Bommer totalt

Listhaugs reise til Stockholm midt i valgkampen har vært omstridt. Venstres Abid Raja gikk tirsdag morgen ut i NRK og hevdet Listhaug bommer totalt med «studiebesøket».

– Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sier han.

Raja mener at Listhaug reiser til Rinkeby for å bruke bydelen som en kulisse for å skremme norske velgere med problemer vi ikke har.

