Carl Bildt mener Sylvi Listhaug tar feil

– Sverige er et velfungerende samfunn, og vi har hatt fremgang i innvandringspolitikken vår, sier den tidligere svenske statsministeren til NRK.

Bildt mener Sverige-besøket til den norske innvandringsministeren Sylvi Listhaug tirsdag var ren valgkamp, ikke en læringstur, slik hun selv hevder.

– Når dette skjer midt i en valgkamp med skarpe formuleringer som «svenske tilstander», er det ikke for å lære, men for å drive valgkamp, sier han.

Bildt har vært partileder for Moderaterna og var Sveriges statsminister fra 1991 til 1994 og utenriksminister fra 2006 til 2014. Han avviser at innvandringen i Sverige er et stort problem.

– Jeg husker da vi i statsministerperioden min måtte ta imot en stor gruppe med bosniere etter krigen deres. Det var ikke enkelt, og vi opplevde både gjengkriminalitet, smugling og skyting i Sverige. Nå ser vi derimot at denne gruppen med innvandrere er nesten mer velintegrerte enn normale svensker, forteller han.

– Det finnes absolutt områder der det er problemer, og det ser vi at det alltid gjør i en overgangsperiode, sier Bildt.

