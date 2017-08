Etterlyser gammel Golf etter ran på Nesøya

innenriks

Boligen tilhører et kjent par i norsk næringsliv, men politieti har ingen holdepunkter for å tro at ranet var rettet mot den bestemte boligen.

-Det er ingen opplysninger om at det var noe målrettet at ranerne banket på akkurat denne døra, sier etterforskningsleder Bjørn Egil Drangevåg til NTB.

Onsdag ettermiddag etterlyste politiet en mindre lys grå eller sølvgrå bil, trolig en Volkswagen Golf eller Polo, om lag ti år gammel. Vitner observerte en slik bil på Nesøya i det tidsrommet da ranet skjedde.

Lys og norsktalende

To gjerningsmenn truet seg med kniv inn i huset på Nesøya og holdt mannen i 20-årene og kvinnen i 50-årene tilbake mot deres vilje. Mannen skal først ha åpnet døren for ranerne, som overmannet ham. Da moren kom hjem noe senere, ble hun truet til å gi fra seg verdisaker. Etter å ha ransaket boligen for flere verdisaker forlot ranerne boligen, og beboerne varslet politiet.

– Vi vil ikke gå ut med hva som ble tatt fra boligen av hensyn til etterforskningen, sier Drangevåg.

Et vitne som så en av gjerningsmennene har beskrevet ham som norsktalende, lys, høy og med tynn kroppsbygning. Han skal være om lag 20 år.

Observert i Drammen

Politiet har opplysninger om at den etterlyste bilen ble sett i Drammene senere tirsdag og ber om tips i saken.

– Vi har grunn til å tro at gjerningsmennene brukte akkurat denne bilen, sier Drangevåg som kan opplyse at politiet ikke har greid å sikre skiltnummeret på den etterlyste bilen.

De to som ble ranet har det etter forholdene bra etter den skremmende opplevelsen, sier Drangevåg.

