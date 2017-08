Nok en krisemåling for Arbeiderpartiet

innenriks

Samtidig går både Høyre og Frp fram.

Bakgrunnstallene viser at det er hjemmesitterne, partiene til venstre og MDG som nå truer Aps valgkampspurt. Lekkasjen til høyrepartier er minimal.

– Lojaliteten blant Ap-velgerne­ fra forrige valg er lav, og lekkasjene er store til partier som ligger Ap nært. Det kan bli svært vanskelig å vinne dem tilbake, sier valgforsker Bernt Aardal til Vårt Land.

MDG ligger solid over sperregrensen med 5,2 prosent, en framgang på 1,3 prosentpoeng siden juni og ny rekord for partiet på Norstats målinger. Også Rødt setter rekord med 3,8 prosent, noe som er mer enn en dobling fra juni og en oppgang på 2 prosentpoeng. SV ser også ut til å være trygt over sperregrensen – partiet får samme oppslutning som MDG, 5,2 prosent (+0,9).

Høyre får 24,2 prosent (+0,9). Frp er oppe i 16,7 prosent (+1,5), mens Senterpartiet faller tilbake 1,5 prosentpoeng til 10,3 prosent. Kristelig Folkeparti får 4,9 prosent (+0,8) og Venstre er fortsatt under sperregrensen med 3,1 prosent (-0,3).

Mandatfordelingen gir 75 mandater samlet til SV, Ap og Senterpartiet, men med to mandater fra Rødt og ni fra MDG kan Jonas Gahr Støre bli statsminister med hårfin margin.

Venstre, KrF, Høyre og Frp får 83 mandater på målingen, som er tatt opp mellom 22. og 28. august. 932 personer deltok.

