39 mistet livet i den norske sommertrafikken

Det viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.

– Vi er glade for den positive utviklingen. Vi kan være på vei mot det laveste antall omkomne i på norske veier på 70 år. Veiene er blitt bedre, bilene sikrere og førerne kjører bedre, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Hordaland har vært hardest rammet så langt i år med åtte omkomne, mens Akershus, Rogaland og Oppland alle har sju omkomne.

Finnmark og Aust-Agder er de eneste fylkene som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i år.

I løpet av de åtte første månedene i 2017 har 76 omkommet i trafikken, som er 21 færre enn på samme tidspunkt i fjor. I hele 2016 omkom 135 på norske veier.

Ulykkene er spredt – og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Møteulykker og utforkjøringer er gjengangere i oversikten over dødsulykkene.

Voksne menn dominerer dødsstatistikken. Av de 76 kom har omkommet så langt i år, er 55 menn og 21 kvinner. Over halvparten, 40 av de omkomne, var over 50 år.

I 2017 er Norge for andre år på rad et av Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest ulykkesrisiko, opplyser Vegvesenet.

