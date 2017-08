Advokat mener Norge trenerer Vanunus familiegjenforening

innenriks

UDI sier saken er oversendt Justisdepartementet for vurdering. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) bekrefter overfor TV 2 at søknaden ligger på hennes bord, og ikke hos (UDI).

– Saken er vanskelig, derfor har saksbehandlingen tatt tid, sier Listhaug, som nekter å svare på flere spørsmål om saken.

Mordechai Vanunu, som fyller 63 år nå i høst, ble dømt til 18 års fengsel i Israel etter at han i 1986 avslørte at landet hadde atomvåpen, i strid med ikkespredningsavtalen fra 1968. Han ble løslatt i 2004.

I 2007 møtte norske Kristin Joachimsen helt tilfeldig den da løslatte Vanunu i Jerusalem. De giftet seg i 2015, og fem måneder senere søkte Vanunu – som tidligere har søkt om politisk asyl i Norge og fått avslag – om familiegjenforening med sin norske ektefelle.

– Den tragiske siden ved dette er at alle vilkår for familiegjenforening er oppfylt, sier Joachimsens advokat Arild Humlen. Han mener den eneste forklaringen på at det har tatt så lang tid, er at Justisdepartementet har instruert UDI til å la være å behandle saken.

Humlen understreker at en søknad om politisk asyl gir grunnlag for skjønn, mens det stiller seg helt annerledes når det gjelder familieinnvandring.

– Det er en rettighet som er nedfelt i utlendingsloven når man oppfyller vilkårene som er satt, sier han.

