Fjell i Bergen topper listen over sommerens våteste steder

Fjellet ble utsatt for over 100 millimeter mer nedbør enn nummer to på lista, Kritle, som også ligger i Hordaland, ifølge lista Meteorologisk institutt har utarbeidet for NRK.

Fylket var verksted for i alt 12 av sommerens 20 våteste steder, på en liste som er tungt dominert av Vestlandet.

Hundseid i Vikedal i Rogaland var tredje våtest, med 1.004,9 millimeter nedbør, mens Sogn og Fjordane er representert med Brekke i Sogn og Hovlandsdal, henholdsvis nummer 8 og 14 med 799,1 og 737,1 millimeter nedbør.

Lurøy i Nordland er listas eneste representant utenfor Vestlandet. Med 821,3 millimeter ble Helgelands-kommunen nummer 6.

Selv om Hordaland troner solid i toppen på årets regnstatistikk, ble det ingen ny regnrekord i Bergen. Fint vær den siste uken i august ødela de sjansene, og nedbørsmengdene stoppet på 777,8 millimeter – et stykke unna rekorden på 810.

– Vi er vel egentlig bare en kraftig byge unna rekorden, sier meteorolog Lars Andreas Solberg ved værvarslingen på Vestlandet til NRK.

Selv om Oslo og Trondheim er langt unna nedbørsmengdene på Vestlandet, var det uvanlig vått også der. I hovedstaden kom det 347,8 millimeter nedbør, 48 prosent mer enn normalt. I Trondheim falt det 267,9 millimeter, 12 prosent mer enn normalen.

