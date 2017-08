Knivstukket kvinne utenfor livsfare

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 20.46 onsdag kveld.

– Kvinnen er knivstukket flere ganger, og det var mye blod i oppgangen, opplyste operasjonsleder Christian Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB. Hun ble betegnet som kritisk skadd.

Litt før klokken 2 natt til torsdag opplyser vaktleder Roger Hjertø ved Krimvakta at den 28 år gamle kvinnen er utenfor livsfare.

– Behandlingen har vært vellykket så langt, men hun ligger i respirator, så vi får ikke avhørt henne før tidligst torsdag, sier han til NTB.

Operasjonsleder Engeseth opplyser at politiet raskt fikk kontroll på en mistenkt kvinne etter at de kom til stedet. Klokken 22.10 opplyste politiet at ytterligere en person, en mann i 30-årene, var pågrepet.

Det var onsdag kveld ikke avklart om knivstikkingen skjedde inne i en leilighet eller utenfor.

– Teknikerne jobber fortsatt på stedet, i tillegg jobber vi gjennom natten med blant annet å skrive ut vitneavhør. Verken kvinnen som ble stukket eller de to pågrepne er avhørt ennå, så vi er ikke kommet noe nærmere kjernen i det som har skjedd, forklarer Hjertø. Det er heller ikke kjent hva slags relasjon det er mellom de tre involverte i saken.