Kronprinsen: Viktig med kritisk, åpen og sannhetssøkende journalistikk

–At vi har en kritisk, åpen og sannhetssøkende journalistikk er fundamentalt i ethvert demokrati, ethvert bra samfunn, sa kronprinsen til NTB på vei ut fra 150-årsmarkeringen på DOGA i Oslo torsdag.

Han mener det er viktig å ha et bevisst forhold til hvem som er kilde for nyhetssakene man støter på i sosiale medier og ellers på nettet.

– Det er viktig at vi ser hvem som er avsenderen, slik at vi kan skape oss et bilde av kvaliteten på det vi leser, sier kronprinsen.

– Heldige

– Vi er heldige i Norge som har en åpen og kritisk og sannhetssøkende mediebransje. Det er veldig mange flinke folk som jobber i norske medier, og det er vi godt tjent med som samfunn, sier kronprinsen.

Det er 150 år siden NTB sendte ut de første nyhetstelegrammene, men som sjefredaktør Mads Yngve Storvik var inne på i sitt innlegg, er den tradisjonelle nyhetstjenesten under press. Marginene er små også for det nasjonale nyhetsbyrået.

– Ja, det er utfordringer og skiftende tider i mediebransjen, men mitt inntrykk er at NTB har vært flinke til å finne måter å omstille seg på. Jeg håper NTB vil fortsette å levere god kvalitet i journalistikken også i årene framover, sier kronprinsen.

– Kvalitet koster

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) hilste også til jubilanten fra scenen. Hun slo fast at den digitale utviklingen har mange positive sider, selv om fallende inntekter setter journalistikken på harde prøver.

– Kvalitetsjournalistikk er ikke gratis, framholdt hun.

Utviklingen har vært rivende, ikke minst teknologisk, siden NTB sendte ut sine første meldinger i 1867.

– Vi i NTB feirer jubileumsåret i visshet om at forandringene som ligger foran oss, vil bli minst like store og skje enda raskere enn de siste 150 årene, sier NTB-sjef Mads Yngve Storvik, som først tiltrådte mandag.

– I en tid med stort press på journalistikken mener jeg NTB spiller en viktig rolle. Men vi må fortsatt evne å videreutvikle oss for å skape enda mer vekst, framholder han.

