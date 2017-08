LO-sjefen spår ytterligere høyredreining med blå seier

innenriks

Gabrielsen maner til forsterket kamp for venstresiden i den siste innspurten før valget, etter at måling etter måling viser nedgang for Arbeiderpartiet, skriver Klassekampen.

– Jeg vil komme med en oppfordring til venstresiden: Det handler om å få fram hva som egentlig står på spill, sier LO-lederen.

– Nye angrep

– Høyre og Fremskrittspartiet opplevde massiv motstand da de gikk løs på arbeidsmiljøloven, retten til selvbestemt abort og fedrekvoten. Om de likevel opplever at de kan komme unna med det og vinne valget, frykter jeg de vil ta det som inspirasjon til å legge politikken enda lenger til høyre i neste periode, sier han.

Gabrielsen mener fortsatt blått styre vil innebære «nye angrep på det tolerante, likestilte, solidariske Norge» og sier det ikke er mangel på skillelinjer i norsk politikk.

– Vi vil ha en ny kurs. Vi vil ta kampen mot sosial dumping, innleid arbeidskraft, nulltimerskontrakter og usosiale skattekutt, og vi vil prioritere omfordeling og velferd.

Støre: – Har en plan

Med halvannen uke igjen til valget, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet at de har satt inn et ekstra gir og legger til at det er sterk kampvilje i organisasjonen.

– Det er 11. september som gjelder. Nå er det et strekk inn, vi følger en plan, en strategi, lytter og tilpasser hvordan vi jobber ut fra ønsket om å nå frem med budskapet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG. Han sammenligner valgkampen med en femmil på ski og sier det er for tidlig å gjøre opp status nå.

– Nå er vi på 40 kilometer. Det å stoppe etter 40 kilometer og spørre «hvordan var dette rennet?», det gir ikke mening for meg, sa Støre da han onsdag holdt appell til partifeller før han ble med da de gikk fra dør til dør i Groruddalen i Oslo.

