Polititeori: 25-åring drepte kjæresten fordi han fryktet hun ville slå opp

– Vi mener dette er en ganske impulsiv handling som skjer på grunn av forholdet mellom siktede og avdøde. Politiets sterkeste teori er at drapet skjedde fordi han fryktet at hun skulle gå fra ham. Dette bygger i stor grad på det siktede sier selv, sier politiadvokat Per Thomas Omholt hos politiet i Hønefoss til VG.

21 år gamle Alexandra Therese Nilssen fra Rygge i Østfold ble funnet drept i en hytte på Sørbølfjellet i Hallingdal 18. juli. Det var hennes 25 år gamle samboer, som også er fra Rygge, som fortalte politiet om drapet da han ble sittende fastklemt etter en bilulykke samme morgen.

Torsdag rekonstruerte politiet drapet på hytta sammen med 25-åringen. Omholt mener at siktede i dag husket mer detaljer om hva han så og tenkte før og etter drapet.

25-åringen har erkjent at han drepte samboeren med en kniv, men ifølge forsvareren, Sindre Løvgaard, sier han fortsatt at han ikke hadde et drapsmotiv og ikke husker selve drapet.

Mannen ble innlagt på psykiatrisk sykehus etter drapet.

