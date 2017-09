Amundsen vil gjøre det vanskeligere å løslate forvaringsfanger

innenriks

– Det er rett og slett urimelig at terskelen skal være lavere for dem som samfunnet har størst behov for beskyttelse fra, sier Frp-statsråden til Nettavisen.

Han bruker Nokas-dømte Metkel Betew som eksempel på hvor galt det kan gå når forvaringsdømte – som er dem retten anser som særlig farlige – blir løslatt når minstetiden er ute. Bare måneder etter at Betew ble prøveløslatt, ble han satt inn på nytt, fordi politiet mener han planla ny, alvorlig kriminalitet. Retten kom til at vilkårene for prøveløslatelse ble brutt. Beslutningen er anket til Høyesterett.

I forslaget som blir sendt på høring snart, foreslår Amundsen å presisere reglene for prøveløslatelse og gi retten anledning til å vurdere kravene bredere og strengere enn i dag, blant annet ved å legge større vekt på tidligere kriminalitet.

Betews forsvarer, Marius Dietrichson, synes det er oppsiktsvekkende at statsråden uttaler seg om enkeltpersoner og saker som ikke er rettskraftig avgjort, men vil ikke kommentere uttalelsene ytterligere.

I dag er det 102 personer som soner forvaringsdommer, 99 menn og tre kvinner.

