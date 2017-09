Asylsøker slo miljøarbeider bevisstløs – dømt til fengsel

innenriks

Mens miljøarbeideren lå bevisstløs på gulvet ble han sparket gjentatte ganger slik at nesen brakk. Han mistet hukommelsen i en times tid etter sparkene og slagene, og ble innlagt på sykehus i et døgn med kutt over venstre øyebryn, brukket nese og hjernerystelse.

Dommen ble fire måneders fengsel, skriver Telemarksavisa.

Voldshandlingen skjedde 16. november i fjor, men behandlingen av saken har tatt tid, blant annet fordi den tiltalte rømte til Sverige etter voldsepisoden. Mannen erkjente voldsutøvelsen i retten og forklarte at han ikke fant seg til rette i barnevernsinstitusjonen.

– Han følte at internettforbudet under kveldsmaten rammet ham mye hardere enn de andre og at miljøarbeideren opptrådte provoserende, heter det i dommen.

Den tiltalte 18-åringen har operert med tre ulike identiteter og fødselsdatoer, og har opplyst at han er fra både Marokko og Syria. Vest-Telemark tingrett skriver i dommen at mannen kom som asylsøker til Norge i oktober 2015. Da fortalte han at han var 15 år og 10 måneder gammel. En aldersundersøkelse i februar 2016 slo fast at han var 18 år gammel, men retten legger til grunn at han var under 18 år da han slo og sparket miljøarbeideren i fjor høst.

I januar i år fikk den unge mannen avslag på asylsøknaden og ble utvist fra Norge, blant annet på bakgrunn av forholdene han nå er dømt for. I tillegg til den ubetingede dommen må 18-åringen betale miljøarbeideren 35.000 kroner i oppreisningserstatning.

(©NTB)