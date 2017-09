Frykter angrep mot valgsystemene

innenriks

I en egen forskrift pålegger Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommuner å telle stemmene manuelt i den første foreløpige tellingen i det kommende stortingsvalget 11. september. I drøyt 200 norske kommuner telles stemmene bare maskinelt, men etter å ha vurdert sårbarheten sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), går Valgdirektoratet inn for at alle stemmer også skal telles manuelt.

Ikke naive

– Det er ingen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke selve valg-gjennomføringen. Det er imidlertid økende aktivitet og oppmerksomhet, også internasjonalt, om noen av de tekniske løsningene. Dette innebærer i seg selv en økt risiko, skriver departementet i en pressemelding fredag.

Ved valg i Norge telles alle stemmer tre ganger, som bestemt i valgloven: En foreløpig førstegangstelling i valglokalet, en endelig opptelling av valgstyret og til sist en kontrolltelling i regi av fylkesvalgstyret. I dag teller om lag 200 av kommunene manuelt i den foreløpige tellingen, men maskinelt i runde to. Hos fylkeskommunen telles stemmesedlene maskinelt.

– Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Vi skal ikke være naive eller la det herske usikkerhet rundt sikkerheten ved norske valg. Velgerne skal være trygge på at valgresultatet er korrekt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Halvparten teller

Systemet som teller stemmene ved valg i Norge heter EVA Skanning og er utviklet og eid av Valgdirektoratet. En del av dette systemet er programvaren ReadSoft FORM, som opprinnelig var svensk, men som i dag er eid av det amerikanske selskapet Kofax, tidligere Lexmark. Valgdirektoratet skriver at den versjonen av ReadSoft som brukes i det norske valgsystemet, er upåvirket av endringene på eiersiden av selskapet.

Ettersom omtrent halvparten av norske kommuner allerede teller stemmer manuelt, vil de dermed heller ikke merke noen forskjell med forskriften. For de øvrige kommunene vil det medføre noe ekstra arbeid. Alle stemmesedler i Norge blir dessuten oppbevart fysisk etter valget, noe som vil gjøre det mulig med en kontrolltelling dersom det skulle være behov for dette.

Kan forsinke i Oslo

I Oslo vil valgstyret i et møte på mandag diskutere hvordan de skal forholde seg til regelendringen. Tema vil være hvordan kommunen skal telle de om lag 150.000 forhåndsstemmene som er avgitt. Siden 1980-tallet har forhåndsstemmer i Oslo blitt talt maskinelt to ganger.

– Det viktigste for Oslo kommune er å levere et korrekt valgresultat. Endring i opptellingsrutiner kan imidlertid bety at levering av resultatet fra forhåndsvalget i Oslo kommune blir noe forsinket, skriver kommunen i en kunngjøring fredag.