Helseberedskapen på Svalbard styrkes

innenriks

En vaktordning for anestesilege skal knyttes til Sysselmannens helikopter, og mer medisinskteknisk utstyr skal plasseres i Longyearbyen, skriver Helse Nord på sin nettside.

I tillegg har Helse Nord RHF tatt kontakt med Lufttransport AS med sikte på å drøfte muligheten for en avtale om å bruke et Dornier propellfly som er utplassert på Svalbard. Meningen med å ha dette flyet i beredskap, er at alvorlig skadde pasienter eller andre med behov for rask helsehjelp kan overflyttes til fastlandet.

Ifølge Helse Nord har det tidligere vært vurdert å stasjonere et jetfly i Tromsø i vinterhalvåret for å styrke beredskapen i den årstiden som er mest krevende.

– Et jetfly i Tromsø vil måtte stå i beredskap i Tromsø kun for Svalbard, bare dekke en del av året, ha liten aktivitet til svært høy kostnad. Vi har derfor nå valgt å prioritere tiltak som vil gi en betydelig styrking av beredskapen på Svalbard og en varig helårsløsning. Ved å utplassere tungt medisinsk utstyr reduserer vi tidstap ved å transportere dette fra fastlandet i akutte situasjoner. I tillegg vil vi fortsatt utrede mulighetene fremover for raskere pasienttransport mellom Longyearbyen og fastlandet, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.

Kostnadene ved å etablere vaktordningen med anestesilege er beregnet til 16 millioner kroner årlig, mens engangsutgiftene til utplassering av utstyr er beregnet til 1,6 millioner kroner.

Beredskapen vil ventelig være etablert ved årsskiftet, melder Helse Nord.

