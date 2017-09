Kommunene overtar ansvaret for borgerlige vigsler

innenriks

Fra nyttår overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra tingrettene. Barne- og likestillingsdepartementet har sendt et brev til alle landets kommuner og tingretter med informasjon om lovendringen og hva det innebærer.

Kommunene må være klare til å ta imot brudepar som ønsker å gifte seg borgerlig. Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven, og kommunestyret kan gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte.

Kommunene er også bedt om å starte forberedelsene for å tilrettelegge lokaler der ekteskapsinngåelsene kan gjennomføres.

Kommunene får lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere. I brevet slås det fast at det er et viktig prinsipp at vigselstilbudet skal være gratis både for kommunes egne innbyggere og for utlendinger som ikke bor Norge.

For domstolene innebærer overføringen at dommere i tingretten og Oslo byfogdembete ikke lenger har vigselsmyndighet.

