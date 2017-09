Ny bestenotering på Oslo Børs

innenriks

Omsetningen fredag ble 4,02 milliarder kroner. Den siste uken har børsen gått opp 2,3 prosent.

Fredriksen-selskapet Seadrill doblet nesten verdien, og da handledagen var over hadde aksjen steget med 80 prosent på rykter om kinesisk overtakelse av det konkurstruede selskapet.

Bloomberg meldte fredag at statskontrollerte China Merchant Group vurderer oppkjøp i den kriserammede rigg-sektoren.

Da børsen stengte, hadde Yara, dagens mest omsatte aksje på hovedindeksen, steget med 3,8 prosent. Marine Harvest var dagens nest mest omsatte aksje, og steg 1 prosent. Telenor steg 1,6 prosent, og det samme gjorde Norsk Hydro.

Det er langt mellom taperaksjene fredag, men DNB falt 0,1 prosent og DNO falt 0,6 prosent.

Oslo Børs slo dermed samtlige av de toneangivende børsene rundt om i Europa, selv om fredagen var preget av oppgang også der. CAC 40 i Paris steg med 0,9 prosent, DAX 30 i Frankfurt steg også med 0,9 prosent, mens FTSE 100 i London økte 0,3 prosent.

Ved 17-tiden fredag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for til 52,7 dollar fatet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 47,1 dollar fatet.

