Obos-prisene faller videre

I august var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 61.278 kroner. Kvadratmeterprisen er 0,6 prosent lavere enn i juli, og 1,3 prosent høyere enn i august 2016. Hittil i år har prisene falt med 3,5 prosent.

– Prisnedgangen i Oslo er som forventet, med tanke på det tilgjengelige boligtilbudet, innstramming i finansiering og lavere befolkningsvekst, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Han sier det er vanskelig å spå hvor lenge en prisnedgang vil vedvare.

– Basert på tilsvarende markedsjusteringer tidligere er vårt beste anslag at vi maksimalt ser for oss sju til ni måneder til før markedet snur igjen. Det betyr at boligprisene bør være tilbake på utgangspunktet senest sommeren 2019. Boligeiere og kjøpere som tenker langsiktig har derfor ingenting å være bekymret for, bedyrer Kjørberg Siraj.

Han legger til at boligprisutviklingen i resten av landet er positiv med utsikter til lave renter i lang tid fremover, god vekst i innenlandsk økonomi og lav arbeidsledighet som hoveddrivere.

– Obos-konsernet planlegger derfor å fortsette å legge ut nye boligprosjekter over hele landet, også i Oslo, utover høsten gjennom merkevarene Obos og Block Watne, sier Kjørberg Siraj.

På landsbasis var det en økning i Obos-prisene på 0,9 prosent siden juli. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 54.226 kroner i august. Det er 1,8 prosent høyere enn i august 2016.

I august ble det foretatt 722 eierskifter tilknyttet Obos mot 468 i juli.

Tirsdag i neste uke legger Eiendom Norge fram sine tall for boligprisutviklingen i august. Eksperter venter en nedgang i prisene.

